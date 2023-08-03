İzmir'de lunaparkta salıncak kaza yaptı; altı kişi yaralandı

Buca ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar dün salıncağa bindi.

Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.