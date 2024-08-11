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İzmir'de otomobil dere yatağına uçtu: 2'si çocuk 6 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ali A. idaresindeki 35 N 1522 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Ali A. (68) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A .(24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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