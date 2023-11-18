İzmir'de sağanak: Yolları su bastı, ulaşım aksadı

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve işyerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Sular tahliye ediliyor

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için esnaf çalışma yürütüyor. Çarşı içindeki 1. Beyler mevkisinde bazı iş yerlerinin önüne su baskınlarına karşı bariyer kurulduğu görülüyor.

Atatürk Stadyumu çevresindeki bazı sokaklar ise su taşkınlarına önlem almak üzere belediyeye ait iş makinalarıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede taşan rögar kapağına çarpan bir otomobilde hasar oluştu. Otomobilin sürücüsü Onur Çelik, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğunu, suyun içinde ilerlemeye çalışırken rögar kapağına çarptığını, ne olduğunu anlamadığını anlattı.

Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi'nde ise bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi.

Öte yandan kent genelinde 100'e yakın ev ve iş yerinden su baskını ihbarı yapıldığı, İtfaiye ve İZSU ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Uçak, vapur ve tramvay seferlerinde aksama

İzmir'de uçak, vapur ve tramvay seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. İzdeniz şirketinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Tram İzmir'den yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle Konak Tramvayı'nda seferlerin Atatürk Spor Salonu-Halkapınar durakları arasında yapılamadığı, ulaşımın ESHOT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi. Açıklamada Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu hattındaki seferlerin ise devam ettiği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle Adnan Menderes Havalimanına inmesi planlanan üç uçağın Ankara'ya yönlendirildiği, diğer seferlerde de gecikmeler yaşandığı belirtildi.