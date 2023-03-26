İzmirli iş insanı Kemal Zorlu hayatını kaybetti

Merhum iş insanı Mazhar Zorlu'nun oğlu Kemal Zorlu, Altay Spor Kulübü’nde de çok uzun yıllar başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Futbol Federasyonunda profesyonel şube sorumlusu olarak çalışan, kentin pek çok sivil toplum kuruluşunda yer alan ve Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Zorlu'nun ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

Mazhar Zorlu Holding bünyesinde Ege Plast ve Ege Yıldız gibi Türkiye ekonomisinin önde gelen sanayi kuruluşları da yer alıyor.

Zorlu, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu’nun da babası.