İzmit Belediyesi'nden 'özel araç tahsis'ine ilişkin radikal karar

İzmit Belediyesi, belediye yetkililerine özel araç tahsisine ilişkin aldığı yeni karar ile gündemde. Buna göre artık belediye başkan danışmanları, başkan yardımcıları ve müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlayacak.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye başkan danışmanları, başkan yardımcıları ve müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya ve belediye işleri için araç ihtiyaçlarını araç havuz sisteminden karşılamaya devam edecek. Araç havuzu düzenlemesinin devamıyla belediye kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanırken, kamu kaynaklarının israfının bir kez daha önüne geçmeyi hedefleniyor."