İznik'te 2 bin yıllık yapı sprey boyayla kirletildi: Hiç ceza kesilmedi

Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlar yine sprey boyalarla kirletildi.

Dünyaca ünlü tarihi ilçede 2 bin yıllık surlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar kötü bir görüntü oluştururken, bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

Turizmci Ali Karaman, tarihi taşların geçmişte de boyayla kirletildiğini belirterek "Şu ana kadar yapanlar ceza almadı. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin bu tür manzaralardan hoşnut olmadıklarını görüyoruz" dedi.

Karaman, bölgenin kameralarla korumaya alınmasının gerektiğini belirterek "Ecdadımızdan kalan eserleri sprey boyalarla bozmasınlar” diye konuştu.