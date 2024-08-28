İznik'te 30 hektarı küle çeviren yangın cam şişeden çıkmış!
Son dakika gelişmesi... Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını 12 saatlik mücadelenin ardından kontrole alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 30 hektarlık alan küle döndü. Yangının ormanlık arazi içerisinde bulunan cam şişelerden çıktığı tespit edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde Tacir ile Mecidiyeköy mahalleleri arasındaki çam ormanında dün akşam saat 16:00 sıralarında yangın çıktı. Alevler 12 saati aşkın mücadelenin ardından kontrole alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden bölgede yangının ormanlık arazi içerisinde bulunan cam şişelerden çıktığı tespit edildi.
Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz araç ile 62 personel, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı, 3 personel aracı ile 38 personel, 2 jandarma helikopteri, 2 orman helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, asayiş timi ile 12 personel, 1 trafik timi ile 2 personel olmak üzere toplam 30 araç, 114 personel ve 70 vatandaşla müdahale edildi.
Herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmediği öğrenildi.