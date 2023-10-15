Jandarma önce TikTok'tan uyardı, sonra ceza kesti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devriye görevi yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, seyir halindeki bir kamyon şoförünün cep telefonu aracılığıyla sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

Sürücü ve kullandığı aracı belirleyen jandarma ekibinden biri, TikTok isimli sosyal medya platformundaki canlı yayına bağlanarak şoföre, "Öndeki trafik jandarmasını takip et" ve "İlerde jandarma var" mesajlarını gönderdi.

Uyarıları dikkatte almayarak yoluna devam eden sürücü, jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

Jandarma ekiplerince durdurulan kargo firmasına ait kamyon sürücüsünün aynı platform üzerinden daha önce de canlı yayın yaparak yolculuk yaptığı tespit edildi.

Trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.