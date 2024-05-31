Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Marmara dördüncü deprem bölgesi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Iğdır Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'deki deprem risklerine değindi.

Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin birbirini takip ettiğini belirterek “Türkiye’de deprem nasıl oluyor... 1939’da Erzincan’da, 1941’de Tokat'ta deprem oldu. Yani Türkiye’nin depremi doğudan batıya tam domino taşı gibi gidiyor. 1999 Gölcük depremine kadar geldi” dedi.

Moriwaki, depreme topyekun hazırlanarak kaç binanın yıkılacağını analiz edilebileceğini belirterek "Daha sonra ona göre önlem alabiliriz. Eğer dikkat edersek depremde yüzde 70 önlem alabiliriz. Yüzde 70 çok büyük bir rakamdır. O zaman depreme karşı önlem için neden şimdiden başlamıyoruz?" ifadesini kullandı.

Marmara'da deprem riski ne kadar?

Japon uzman, Türkiye'nin deprem bölgelerini sıralarken sözlerini şöyle sürdürdü: "Adana’dan sonraki Kıbrıs tarafı komple deprem bölgesinde yer alıyor. Bazen domino taşı geriye dönüyor. O zaman Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis bu bölge için ikinci deprem bölgesi diyebiliriz. Üçüncü olarak Ege tarafında çok büyük bir deprem yok yedi üstü yok ama çok sık deprem olabilir. En yüksek 6,5 diyebiliriz. Dördüncü olarak Marmara bölgesi yer alıyor. Depremin ne zaman nerede olacağını asla pek tahmin etmekte mümkün değil. Çünkü eskiden Konya, Karaman, Niğde tarafında deprem yok diye söyleniyordu. Ama deprem meydana geldi. Deprem artık her yerde oluyor. Bunu kimse anlamıyor. Japonya’da araştırmalar yapılıyor deprem öncesi toprak yükseliyor bunun için uydulardan kontrol yapılıyor.

'İstanbul ve İzmir'deki biri kadar korkmaya gerek yok'

Türkiye’nin 81 ilinin 71 ilini gezdim seminer verdim. Normalde Türkiye’deki iller kıpkırmızı oluyor. Türkiye için öyle bir durum söz konusu değildir. Iğdır 2. Tehlikeli bölgededir. Eski tarihlere kadar bakarsak 7’ye kadar büyük deprem yoktur. Fay hattı olduğu için hiç deprem olmaz diye bir şey söyleyemeyiz. Bir İzmir’de yaşayan veya İstanbul’da yaşayana göre o kadar korkmaya gerek yoktur.

'Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyük'

Maraş’ta meydana gelen deprem Hiroşima’daki atom bombasından 17 kat daha büyüktür. Bazen depremler büyüklük olarak 1 gözüküyorsa güç olarak 32 kata eşit oluyor. Bingöl’de kaç defa deprem meydana geldi. Bazen soruyorlar hocam orda bir rahatlama oldu mu? Hayır diyorum. Bu depremler bin kattan sadece bir katı kırdı. Bunlar küçük uyarılardı. 999 tane daha orada bekleyen bir enerji var."