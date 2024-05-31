Prof. Dr. Hasan Sözbilir '3 bin yıldır kırılmadı' diyerek bölgeyi uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede deprem bilimcilerin çalışmaları sürüyor. 100’e yakın bilim insanı bölgeyi mercek altına alarak 128 fay hattında incelemelerde bulundu.

Orta Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri doğrudan etkileyebilecek faylar üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Birçok bilim insanı ve öğrencinin katıldığı ekip tarafından tarafından Şirvan Fayı, Cizre Fayı, Antakya Fayı, Ölü Deniz Fayı, Malatya Fayı ve Orta Anadolu Fayı-Deliler segmenti gibi faylar üzerinde çalışmalar yürütüldü.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan son çalışmalara ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Sözbilir, Malatya Fayı'na dikkat çekerek 3 bin yıldır söz konusu fayın kırılmadığını söyledi.

Bölgeye 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir" uyarısında bulundu. Bölgede 100 binin üzerinde artçı deprem olduğunun altını çizen Sözbilir, "Malatya Fayı, diğer fayları da etkileyebilecek bir fay. Kırılması durumunda dibinde Kuzey Anadolu’ya doğru uzanan Ovacık Fayı bulunuyor. Dolayısıyla çok ayrıntılı çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.