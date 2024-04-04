Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 12.16'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem çok sayıda eyaletten hissedildi
Sarsıntının Fukuşima geneli, Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.