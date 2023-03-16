Jeoloji Mühendisleri Odası: Dört hastaneden biri riskli

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) okullardan sonra yüksek deprem riski altındaki hastane ve aile sağlığı merkezlerini de tespit etti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; önceki raporunda yüksek deprem riski altındaki 4 bin 159 okulu ortaya çıkaran JMO, 616 hastanenin de yıkıcı etkiye sahip deprem üretebilecek yerlerde bulunduğunu belirledi.

JMO'ya göre yüksek deprem riski altındaki hastanelerin 163'ü İstanbul'da yer alıyor. Aynı şekilde İzmir'de 45 hastane, Manisa'da yaklaşık 40 hastane yüksek deprem riski altında faaliyetlerini sürdürüyor. JMO'nun bilimsel çalışmasına göre 616 hastaneden 196'sı çok yüksek, 92 hastane ise çok daha yüksek risk altında.

Dört hastaneden biri riskli

JMO çalışması kapsamında 2019 yılından sonra yapılan ve deprem riski en yüksek alanlarda bulunan 2 bin 420 hastane ile sağlık merkezini inceledi. Bu hastaneleri yıkım gücü en yüksek ivme değerlerine göre 3 ayrı senaryoda teste sokan JMO, 0.40g ve üstü ivme değeri olan yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalacak hastane sayısının 616 olduğunu belirledi. Buna göre 2019 yılından sonra inşa edilen ülke genelindeki her 4 hastaneden en az 1'i yüksek deprem riski altında bulunuyor.

JMO'nun hazırladığı rapora göre, daha yıkıcı etkiye sahip 0.50g ve üzeri ivme değerli deprem riski altında 196 hastane; 0.60g ve üzeri ivme değerli deprem riski altında ise 92 hastane bulunuyor. Raporda, 14 hastanenin ise 0.68g ile 0.75g gibi olağanüstü ivme değeri olan çok büyük depremlerle karşılaşacağı belirtildi.

Bakanlığa çağrı: Bu hastaneleri inceleyin

Risk altındaki hastaneler konusunda Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağıran JMO yönetimi, bakanlığın bu konudaki öncelik sırasını da dikkate alarak, tüm sağlık tesislerini gözden geçirmesini talep etti.

Yetkililer, fay sakınım bandı içinde olanlar ile zayıf mühendislik özelliklerine sahip, jeolojik sakıncalı alanlar üzerine inşa edilmiş sağlık tesisi binalarının yıkılarak daha güvenli alanlara taşınmasını istedi. JMO, diğer alanlardaki kamu hastaneleriyle özel hastanelerin de gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.