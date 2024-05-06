KAAN ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ikinci kez çıktığı test uçuşunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Gelişmiş özellikleri ile ön plana çıkan 5. nesil milli savaş uçağı KAAN, 2028'de hava kuvvetlerine teslim edilecek.
1 Şubat tarihinde ilk test uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN, bu sabah erken saatlerde çıktığı ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.
2028'de hava kuvvetleri envanterine girecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.
Türkiye KAAN ile birlikte ilk 5 ülkeden biri olacak
Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.
Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
İlk uçuşta 13 dakika havada kalmıştı
21 Şubat 2024 tarihinde saat 08:50’de ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.
KAAN'ın dikkat çeken özellikleri;
* Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
* Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
* Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü