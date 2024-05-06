KAAN ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı

1 Şubat tarihinde ilk test uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağı KAAN, bu sabah erken saatlerde çıktığı ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

2028'de hava kuvvetleri envanterine girecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.

Türkiye KAAN ile birlikte ilk 5 ülkeden biri olacak

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

İlk uçuşta 13 dakika havada kalmıştı

21 Şubat 2024 tarihinde saat 08:50’de ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın dikkat çeken özellikleri;

* Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

* Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

* Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü