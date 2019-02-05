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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

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