Kabine Beştepe'de toplanacak: Kritik başlıklar masada

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Kabinenin gündeminde ilk sırada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçları yer alacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda liderle yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti değerlendirilecek.

CAATSA ve F-35 süreci masada

Toplantının önemli başlıklarından biri de Türkiye-ABD savunma ilişkileri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin ardından Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına ilişkin verdiği mesajlar Kabine'de ele alınacak.

Savunma sanayiine yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olası adımlar ile Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Hürmüz gerilimi gündemde

Kabinede, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan askeri gerilim de görüşülecek.

Karşılıklı saldırılar ve bölgesel güvenlik risklerinin yanı sıra enerji arzı ve küresel ticaret üzerindeki olası etkiler ile diplomatik çözüm girişimlerinin son durumu toplantıda masaya yatırılacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde son durum ele alınacak

Kabinenin bir diğer gündem maddesini ise "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama oluşturacak.

Meclis tatile girmeden önce hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler, güvenlik birimlerinden gelen son istihbarat bilgileri ve sahadaki gelişmeler Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.