Kabine Beştepe'de toplandı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Deprem bölgesinde son durum

Kabine gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi ilk sırada yer alırken eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

Fahiş kira artışı

Önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

Seçim

Kabinede ele alınacak bir diğer önemli başlık ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Seçimlerin bu tarihe çekilebilmesi için 2 yöntem var..

Birincisi Meclisin karar alması. İkinci ise Cumhurbaşkanı'nın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilenmesi kararını vermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yolu izleyerek 10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını alması bekleniyor.