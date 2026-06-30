Kabine bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.00'da toplanacak.

Kabine toplantısının ana gündem maddesini, 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oluşturacak. Toplantıda zirve hazırlıkları, güvenlik tedbirleri ve ele alınacak gündem başlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabine üyeleri, zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili temaslara ilişkin programı da gözden geçirerek hazırlıklara son şeklini verecek.

Toplantıda dış politika başlıkları da masaya yatırılacak. Bu kapsamda ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ile bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Kabinenin gündeminde ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yürütülen çalışmaların ele alınması beklenirken, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemelerin de görüşülmesi bekleniyor.