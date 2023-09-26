Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Ayrıca kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Gençlere vergisiz telefon ele alınacak

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.