Kabine iki haftalık aranın ardından yarın toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Kabine'nin gündeminde ise EYT, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi konular var.
Kabine'nin gündem maddeleri arasında terörle mücadele, EYT teklifi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, 7'nci yargı paketi yer alacak.
EYT'lilere ilişkin düzenleme ise önemli gündem maddesi arasında. Teklif komisyondan geçti, salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.
Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakıyor
7'nci Yargı Paketinde yapalacak düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına da ara buluculuk şartı getirilecek.
İsveç hükümetinin tutumu toplantıda değerlendirilecek
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakarken, İsveç'in PKK/YPG'nin eylemlerine izin vermesine sert bir şekilde tepki göstermişti. İsveç hükümetinin tutumu toplantıda değerlendirilecek.