Kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin seçim sonuçlarına bağlı olarak işleyecek. Ben YSK'nın milletvekili kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Yine cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının açıklanması bu hafta bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra yemin süreci başlıyor. Biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanımız yemin ettiği günün akşamı Yemek daveti olacaktır. Büyük bir katılımla göreve başlama töreni olacaktır.

Turizm alanında çok küçük bir duraksama oldu. Biraz depremden biraz seçimden ama çok hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. Piyasadaki sermaye Türkiye'deki sonuçları bekliyordu doğal olarak. Bu da süreci hızlandırıp kolaylaştıracaktır.

Kabine nasıl şekillenecek?

İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek.

Suriyelilerin geri dönüşü

Şu anda böyle planlanmış bir tarih yok. İhtimal dışı değil. Sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Suriye ile 3 önemli konu var; Terörle mücadele, mültecilerin evlerine dönmelerinin sağlanması, anayasa konuşmalarının ilerletilmesiyle rejim ve muhalefetin müzakerelerinin sürmesi.

Biz bu insanların tabii ki dönesini istiyoruz ama onlar bir insan. Bunu unutmamalıyız. Biz mültecilerin geri dönüşü için mantıklı, insani adımlar atacağız.

Geleneksel olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimiz Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapılıyor. Fakat bu perşembe Moldova'nın merkezinde bir toplantı var. Ona katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Orada AB ve 20 kadar ülke davetli. Orada liderlerle bir görüşme olabilir. Bir defaya mahsus. Gitmezse burada programları devam edecek.