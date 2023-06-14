Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda öncelikli gündemin ekonomi olması bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.
Haber Merkezi
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi.
Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.
Öncelikli gündem ekonomi
Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.
Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.