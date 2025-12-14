Kabine üyelerinden Gülşah Durbay için taziye mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerimiz esnasında öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." mesajını paylaştı.

