Kabinede değişim kulisi: Hangi bakan gidecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiğine yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyor. Bakan Koca'nın dün konuya ilişkin soruya, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetinmesi iddiaları güçlendirdi.

Koca'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği kulislere yansıdı.

Kabinede değişim kesin

Söz konusu iddialar sonrası gazeteci Cem Küçük dün katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca ile konuştuğunu söyleyen Küçük, kabinede değişimin kesin olduğunu söyledi.

Cem Küçük şunları kaydetti:

"Kabine değişikliğinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili bazı notlarım var. İki bakanımızla hem Fahrettin Koca hem de Ömer Bolat ile konuştum. Kabine değişikliğinde başka bakanların da ismi geçiyor.

Bakan Koca'nın yerine en güçlü aday kim?

Fahrettin Koca'ya istifa meselesini sordum, yalanlamadı. Türkiye'de olağanüstü bir şey olmazsa ya bu akşam ya da önümüzdeki hafta bakanlıktan ayrılacak. Yerine de Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci gelecek. En güçlü aday olarak Şuayip Birinci gözüküyor.

Bakan Bolat: Görevden affımı istemedim

Ömer Bolat ile de konuştum. Ömer Bey herkesin yakında tanıdığı bir isim. Kıbrıs'taydı bugün. Bakan Bolat, 'Böyle bir şey yok. Görevden affımı istemedim. Sağlık sorumlarım var demedim. Bu haberler doğru değil' dedi. Diğer bakanlarla ilgili bir duyum almadım. Kesin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınacağı yönünde. Bir kabine değişikliği olacağı kesin. Bu akşama yetişmediği söylendi. Salı veya çarşambaya kaldığı söyleniyor. Erdoğan'ın bir değil birkaç bakanı değiştireceği gelen haberler arasında. Ama belli olmaz."