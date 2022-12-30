Kablo hırsızı akıma kapılarak yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapan 2 zanlıdan biri akıma kapılarak yaralandı. Akıma kapılan M.Ş, ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ş'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Çakmak Mahallesi'nde trafodan hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, olay yerinde biri akıma kapılarak yaralanmış halde 2 şüpheliyi yakaladı.
Akıma kapılan M.Ş, ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer şüpheli A.H. ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
M.Ş'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.