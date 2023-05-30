Kaçak işletme yıkımında İBB ekiplerine saldırı

Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğradı.

Gülten, hastaneye kaldırıldı

İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı. Saldırıda yüzünden yaralan Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı.

Yıkımın devam etmesi için ilçe kaymakamlığıyla görüşmeler sürüyor.