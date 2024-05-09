Kaçak toplanan bitkinin faturası ağır oldu: Tunceli'de 5 kişiye 1 milyon 936 bin lira ceza kesildi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gruplar halinde arazide devriye görevi yapan ekipler, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı. Jandarmanın desteğiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, yakaladıkları bu kişilere, "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu. Ekipler, geçen günlerde de arazide salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesmişti.