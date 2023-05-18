“Kaçak yapılaşma çarpık kentleşmeyi artırıyor”
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, Mersin’de binaların plansız yapılması ve yanlış yapılanma sorunlarına çözüm getirilmediği takdirde çarpık kentleşmenin artacağını kaydetti.
Gülseren EKER
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, Mersin’de binaların plansız yapılması ve yanlış yapılanma sorunlarına çözüm getirilmediği takdirde çarpık kentleşmenin artacağını kaydetti.
Mersin’in merkez ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerin, mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiğini kaydeden Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce, kent merkezi de dahil olmak üzere yüzde 20’lik bir alanda çarpık kentleşmenin olduğunu söyledi.
Mersin İl Temsilciliği olarak, çarpık kentleşme sorunuyla ilgili çözüm yolları aradıklarını, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından bu konunun daha çok gündeme geldiğini belirten Uğur İnce, “Kentimizde kaçak yapılaşma ya da ruhsatsız yapılaşma ön plana çıkmakta. Biz kentte yeniden yenileme ve dönüşmeyi, buraların daha sağlıklı hale getirilmesi taraftarıyız. Temsilcilik olarak, Mersin’de en az 5 ilçede hem merkezi hükümetin, hem de yerel yönetimlerin toplu konut üreterek piyasayı dengelemesini ve insanların konut sahibi ya da kiracı olabilmeleri için ekonomik anlamda destek sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Depremin ardından Mersin’e yoğun bir göç yaşandığını ve kente gelen insanların birçoğunun, bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarını artırması sebebiyle kiralık ev bulamadığını aktaran İnce, asıl sorunun konut yetersizliği olmadığını ifade ederek, mevcut olan yapıların tekrar kullanıma kazandırılması gerektiğini vurguladı.