Kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 kablosuz kulaklık, 3 akıllı saat, 6 elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 200 gram toz esrar, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 4 kablosuz kulaklık, 3 akıllı saat, 6 elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.