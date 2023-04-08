KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, İskenderun'da Kadın Destek Merkezine ziyarette bulundu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kentte yer alan Kadın Destek Merkezini ziyaret edip, kadınlarla sohbet etti.

Gümrükçüoğlu, Dumlupınar Mahallesi'ndeki Eski Lunapark Çadırkent'te KADEM tarafından kurulan Kadın Destek Merkezini ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden Gümrükçüoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Gümrükçüoğlu, depremin olduğu günden bu yana ayni ve nakdi yardımları deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi.

12 milyon liralık yardım yapıldı

Deprem bölgesine 12 milyon liraya yakın nakdi yardım yaptıklarını aktaran Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"Bölgede en önemli fark da Kadın Destek Merkezlerimiz. Buralarda kadınlara ve çocuklara psikososyal destek veriyoruz. Bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı istihdam ettik. Buraya gelip deprem sürecinde yaşadıkları o travmayı bir nebze olsun atabilmeleri için onlara destek oluyoruz. Tabii bunun yanında halk eğitimle de birlikte hareket ederek çeşitli kurslar başlattık.

İşte yemek atölyeleri, çeşitli nakış ve örgü atölyeleri. Bunlar da kadınlara iyi geliyor. Şu an halihazırda 2 ilimizde, Hatay ve Kahramanmaraş'tayız. Adıyaman'da da bir merkezimiz vardı ama sel sebebiyle maalesef aktif durumda değil. 2-3 haftaya tekrar aktif olacak. 3 ilde merkezleri aktive etmeye devam ediyoruz. "

"Burada kalıcı olmak niyetindeyiz"

Gümrükçüoğlu, şimdiye kadar deprem bölgesinde merkezlere gelen 3 bin 500 kadınla temas kurarak destek onlara destek verdiklerini kaydetti.

Deprem mağdurlarını dinlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Deprem bölgesinde hep bir ayni yardım ya da başka bir şey bekleniyor gibi düşünülüyor ama öyle değil. Burada sadece oturup onları dinlemek, onlarla dertleşmek çok önemli. Merkezlerimiz de bu açığı kapatmak için 1,5 aydır bölgede. Burada kalıcı olmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, daha sonra çadırları tek tek gezdi.