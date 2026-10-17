Kademeli emeklilik geliyor mu? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaklaşık 4 milyon kişi kademeli emeklilik istiyor. Özellikle EYT'yi kısa süreyle kaçıranlar mağdur olduklarını belirtirken yeni bir gelişme olup olmadığı sıkça araştırılıyor. İşte son durum...

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Hükümetin gündeminde kademeli emeklilik henüz yok. Genel kanı seçimlere doğru bir adım atılması yönünde...

Seçim döneminde kademeli emeklilik bekleyenlerin taleplerinin daha sık dile getirilmesi durumunda hükümetin yeşil ışık yakması bekleniyor.