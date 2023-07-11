Kadıköy Belediyesi işçilerinden maaş eylemi

İstanbul'da DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi olarak Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, ücretlerinin artırılması için iş bırakma eylemi yaptı.

İşçiler, sendikanın bağlı olduğu tüm belediyelerde başlatılan eylemler kapsamında Kadıköy'de halaylar çekerek, çeşitli sloganlar attı.

Gruptakiler adına yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesiyle bağlanan ücret artışlarının artan hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eridiği belirtildi.

Merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda en düşük ücretin net 20 bin liranın üzerine çıktığı, en düşük memur maaşlarının ise 22 bin lira seviyesine geldiği bir ortamda tüm belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasının kaçınılmaz olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplu iş görüşmeleri devam eden iş yerlerinde işçilerin taleplerini karşılayarak insanca yaşayacak ücret düzeyi için gerekli adımları atın. Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olan tüm iş yerlerinde ise belediye işçilerinin ücret ve sosyal haklarını iyileştirecek ek protokol görüşmelerini derhal başlatın." ifadeleri kullanıldı.