Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı: 5 şoföre para cezası kesildi
Kadıköy'de, polis ekiplerince taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmayan 5 şoföre 436'şar lira, telefonla konuşan 2 şoföre ise 951'er lira ceza uygulandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadıköy'de, polis ekiplerince taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksimetre açmama, yolcu seçme ve emniyet kemeri takmama gibi konulara yönelik taksilerde denetim yaptı
Emniyet kemeri takmayan 5 şoföre 436'şar lira, telefonla konuşan 2 şoföre ise 951'er lira ceza uygulandı.