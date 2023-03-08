Kadın Dostu Markalar Platformu iki anlamlı projenin startını verdi

Deprem bölgesindeki kadın ve çocukların moral, motivasyon ve rehabilite süreçlerinde yanlarında olmayı planlayan Platform, “İyiliğe Bir İlmek” ve “İyiliğe Bir Nefes” projeleri ile kadınlara umut, çocuklara mutluluk olmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma sebep olan ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ilk gününden beri bölgede depremden etkilenen kadın ve çocukları odağına alan Kadın Dostu Markalar Platformu, kadın ve çocukların yaralarına merhem olarak, onları ruhsal ve ekonomik olarak destekleyecek iki önemli projenin çalışmalarını başlattı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü gibi anlamlı bir günde, iki değerli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, “İYİLİĞE BİR NEFES” gezici tırı ve “İYİLİĞE BİR İLMEK” atölyelerinin, Mart – Temmuz 2023 döneminde Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep gibi depremde büyük yıkımların olduğu bölgeleri kapsayacağını söyledi.

Oyuncaklar 23 Nisan haftasında çocuklarla buluşacak

Projenin ilk etabında, Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda üretici kadının ördüğü “AMİGURUMİ” figür oyuncakların satış gelirlerinin yüzde 25’ini depremzede kadınlarla paylaşacaklarını belirten Demirel, “Proje kapsamında sipariş edilen örgü bebekler depremzede kadınlara umut, yıkımın izlerini taşıyan çocuklara mutluluk oluyor.

8 Mart’tan itibaren Türkiye’nin birçok ilinden üreten kadınların ördüğü ve depremzede çocukların yüzünü güldürecek örgü oyuncaklar “www.renkhane.com” üzerinden satışa sunulacak. Gelirlerden proje bütçesine aktarılan tutarın tamamı, bölgede üretimi başlayacak yeni örgü oyuncaklar için hammadde tedariğinde kullanılacak. Siparişlerin tümü 23 Nisan haftasında özel bir program ile deprem bölgelerinde, çocuklara hediye edilecek” dedi.

Proje kapsamında, örgü atölyelerinin yanı sıra sürdürülebilir gelir modelleri oluşturacaklarını ve depremden zarar gören kadınların kendi ekonomilerini kazanmalarına katkı sağlayacak farklı iş fırsatları da sunacaklarını ifade eden Demirel, “Projenin istihdam ve depremzede kadınlarımıza ekonomik bir değere dönüşecek tarafını ise belirli periyotlarda bölgeye taşıyacağımız özel atölyeler oluşturacak.

İlk atölye etkinliği “Amigurumi Örgü Bebek Yapımı Atölyesi” olacak. Nisan ayının ilk haftasında planlanan atölye etkinliklerinin ardından, depremzede kadınlar, kurumsal kanallardan toplu halde alınacak örgü bebek siparişleri için örmeye başlayacaklar.

Örgü bebekler için gerekli tüm malzemeler, proje kapsamında depremzede kadınlara tarafımızdan temin edilecektir. Yanı sıra proje süresince farklı taleplerde ve özelliklerde kurumsal hediyelikler için özel üretim atölyeleri de kurulacaktır. İlmek ilmek ördüğü bebeklerin satış gelirleri, iş tesliminde kadınlara aktarılacaktır” diye konuştu.

İlk ilmeği iş insanları atacak

Deprem nedeniyle ertelenen ve 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Kadın Dostu Markalar Platformu Farkındalık Ödülleri töreninde bölgelerdeki depremzede kadınlar ve iş dünyasından çok değerli iş insanlarının eşleştirileceğini sözlerine ekleyen Demirel, şunları söyledi:

“Proje kapsamında belirlenen bazı özel isimlerin katkıları istenecek. Projeye katılmayı kabul edenler İYİLİĞE BİR İLMEK projesinin ‘İyilik Elçileri’ olarak kabul edilecek. İlk ilmeklerini atacakları özel tasarım hırkaların rengi, modeli ve motifleri İyilik Elçileri tarafından seçilecek; eşleştikleri depremzede kadınlara örgüleri teslim edilecek.

Örgüler tamamlandığında ekibimiz, bölgeden tüm örgüleri toplayıp kayıt alarak bir merkezde tutacak. Özlem Süer gibi çok değerli moda tasarımcılarının da özel dokunuşlarıyla modernize edilecek her bir eser, Eylül ayında özel bir davette sergilenecek ve satışlarının tamamı projeye katılan kadınlara aktarılacak.”

İyiliğe Bir Nefes gezici tırı yaz boyu deprem bölgesinde olacak

Bir diğer proje olan “İyiliğe Bir Nefes / Gezici Tır” hakkında da bilgi veren Demirel, Haziran – Temmuz aylarında Kadın Dostu Markalar ile deprem bölgelerinde olacaklarına işaret etti.

Kadınların ve çocukların ihtiyaç duyacağı ürün ve malzemeleri raflarında barındıran gezici bir market görevi görecek olan tırın, aynı zamanda özel etkinlik atölyeleri için de taşıyıcı olacağını belirten Demirel, “Bu yaz deprem bölgelerine, “Gönüllü Atölyeleri, Topluluk Dersleri, Spor ve Sanat”a dair birçok güzelliği içinde barındıran, “İYİLİK TIRIMIZ” ile umut ve mutluluk taşıyacağız.

Proje kapsamında olan Gezici Etkinlik Atölyeleri; alanında uzman profesyoneller, gönüllü topluluklar, pedagog ve sosyologlar eşliğinde gerçekleştirilecektir. İlk etapta 1- 7 Haziran tarihleri arasında, birinci tırımız, Hatay ve Adıyaman’da 5 farklı bölgede konumlanacak. Gün boyu bölgedeki kadın ve çocuklar için gezici etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

İkinci etapta ise 1- 7 Temmuz tarihleri arasında, ikinci tırımız Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Malatya rotasını takip edecek, tam gün süren etkinlikler ile depremzedelerin ruhsal iyileşmelerine ve motivasyon bulmasına olanak sağlayacaktır. Gezici eğitimler, atölye çalışmaları, gezici kütüphane, tiyatro oyunları ve açık hava sineması gibi etkinlikler düzenleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.