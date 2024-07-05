Kadın girişimcilere destek veren IPARD İşbirliği Protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasının, kadınların hayatın her alanında katma değer yaratmasıyla mümkün olduğunu belirtti ve ekledi:

"İmzaladığımız IPARD Programına İlişkin İşbirliği Protokolü ile kadın kooperatiflerimiz için önemli bir çalışmayı daha yürürlüğe koyuyoruz. Bu protokolle, IPARD desteklerinden yararlanmada kadınlara ücretsiz proje hazırlama eğitimi imkanı sunacağız. Bu eğitim özellikle kırsal alanda faaliyet gösteren kadın kooperatifleri için önem arz etmekte. Kadınlarımız aldıkları bu proje hazırlama ve uygulama eğitimleri sayesinde proje yazma ve sonrasında uygulama konusunda deneyim kazanacaklar. Diğer taraftan protokolümüzde yer alan kadın girişimciliğinin güçlenmesine yönelik maddelerle de Bakanlığımızın ivme kazandırdığı kadın girişimciliği çalışmalarının TKDK işbirliğinde daha da çok kadına ulaşarak yaygınlaştırılmasını sağlayacağız."

Kırsal kalkınmanın olmazsa olmazı kadın emeği

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı da protokolle hedeflerinin, kadın girişimcilerine sağlanan destekleri artırmak, onların iş hayatında daha aktif ve başarılı olmalarına yardımcı olmak olduğunu vurguladı: "TKDK olarak, IPARD III Programı çerçevesinde sunduğumuz hibe ve desteklerle özellikle kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve böylelikle kırsal kalkınmanın daha kapsayıcı hale gelmesini amaçlıyoruz" dedi.