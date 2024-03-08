Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet BEYDAĞI

Deprem bölgesinde bulunan üreticilerin tekrar ayağa kalkabilmesi için küçük büyük demeden onlara destek olmak ekonomilerine katkı sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimiz ile birlikte ilk saatlerden itibaren depremden etkilenen insanlarımızın yaralarını sarmak için canla başla çalışıyoruz.

Cinsiyet temelli meslek algısını değiştirmek için eğitim müfredatı güncellenmeli

Cinsiyete bakılmaksızın meslek yönelimi algısını geliştirmek adına ekonomi sadece erkek ya da sadece kadın işi değil. Ancak ailesel, dini, toplumsal ve kültürel kodların baskın olduğu alanların biri de cinsiyet merkezli meslek algısı var.

Bu algı sahada yaygın uygulamalar nedeniyle neredeyse kemikleşmiş durumda. Bu paralelde belirlenen ve eril anlayışı yansıtan politika tercihleri ise başta eğitim müfredatı ve içerikleri olmak üzere birçok alana yukarıdan aşağıya doğru sirayet ederek cinsiyet temelli meslek algısını tahkim ediyor. Cinsiyete bakılmaksızın meslek yönelimi oluşturmak için öncelikle eğitim müfredatı bu yönde güncellenmeli.

Kadınların her meslek grubunda çalışabileceklerine dair eğitim içerik ve materyalleri zenginleştirilmeli. Bu süreç okul öncesi eğitim dönemi ile başlatılmalı. Kadının iş yerinde yaşadığı hak ihlalleri karşısında bilinç seviyesi yüksek değil. Özel sektörde kadınların yasal hakları daha kolay göz ardı edilebilmekte. Bu alanda daha çok öğrenmeyi ve bilgilendirmeye ihtiyaç duyuluyor. Benim önerim kadın istihdamının düşük olduğu sektörlerde özel kota uygulanmalı ve başarılı kadın rol modelleri toplumun önüne çıkarılmalı. Kadın rol modellerinin daha çok kadına ilham vermesi için teşvik edilmeli.