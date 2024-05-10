Kadının çekim gücü için el ele
Anneler Günü ve Dünya Aile Olma Haftası nedeniyle Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi ‘Kadının Çekim Gücü’ sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gelirinin görme engelli çocuklarımızın eğitimine aktarılacağı sosyal sorumluluk projesi lansmanı yoğun bir katılımla İstanbul Lale Vakfında Müzesi’nde yapıldı.
Kadının çekim gücünün, değiştirme, yaratma, dönüştürmeyi iyileştirerek yapabileceğinin gösterildiği ‘Kadının Çekim Gücü’ Sosyal Sorumluluk Projesi Liv Hospital, Parıltı Görme Engelliler Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliğince düzenlendi.
Liv Hospital Hekimleri, cemiyet ve iş hayatından rol model kadınlar, özel çocuklarımız için kamera karşısına geçti. Sergi için çekilen fotoğraflardan oluşan 'Kadının Çekim Gücü Ajandası’nın satışından elde edilen gelirin görme engelli çocuklarımızın eğitimine aktarılacağı projenin fotoğrafları Emirgan Lale Vakfı Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşacak.