Kadir İnanır'dan sevenlerine müjde!

Beyne pıhtı atması sebebiyle 2024 Mart ayında hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır zorlu bir tedavi döneminin ardından sağlığına kavuşmuş fakat Temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sevenlerinin İnanır'ın sağlığı hakkındaki endişeli bekleyişine son veren ise sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural oldu. Kural, durumu gün geçtikçe daha iyiye giden ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnanır hakkında yaptığı açıklamada:

"Son 1 haftadır hastane bahçesinde sık sık vakit geçiriyor ve yürüyüşler yapıyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar” dedi.