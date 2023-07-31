Kağıthane'de çıkan orman yangınına müdahale edildi
Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
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Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.