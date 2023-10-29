Kahramanların asırlık çınarı, coşkuyla kutlanıyor

Bir zamanlar Avrupa’nın küresel borçlarından dolayı topraklarını kapalı kapılar ardında gizlice bölüştüğü ve “Hasta Adam” diye nitelendirdiği Türkiye, kendi kahramanlarının imzasını taşıyan destansı zaferini Cumhuriyetle taçlandırmıştı. 29 Ekim 1923 tarihi Türkiye’nin şanlı tarihinin en şerefli ve gurur duyulası günlerinden biri olmasının yanı sıra saltanat kültürünün ve boyunduruk altında yönetilmenin de son bulduğu bir dönem olarak hafızalara kazınmıştı.

Köklü devrimlerin meşalesini yaktı

Bir yönetim şekli düşünün ki içinde bulunduğu tüm halklara özgürlük, bağımsızlık ve millet egemenliği, temsil hakkı, kadınlarına var olma, tanınma yetkisi versin. Sanat, politika, adalet, hukuk, eğitim ve ekonomide köklü devrimlerin meşalesini yaksın. İşte bu yönetim şekli yani Cumhuriyet artık 100 yaşında. Atamızın bize emanet ettiği koca çınar; İstanbul'dan Ankara'ya Sakarya'dan Trabzon'a tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilanının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle gün boyu süren kutlamalar ise gündüz geçit törenlerine, sergilere ve kongreler eşlik ederken akşam da fener alayları, video mapping gösterileri ve konserlerle devam edecek. Bu gurur hepimizin. Nice yüzyıllara koca çınar, çok yaşa Cumhuriyet!

100'üncü yılımızı coşkuyla kutluyoruz

Bugün 29 Ekim 2023. Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilişinin 100’üncü yıldönümü. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bugün, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına siz değerli okurlarımızla birlikte tanıklık etmenin kıvancını yaşıyoruz. Cumhuriyet yolculuğunun 43 yılında sizlerle birlikte olan DÜNYA Gazetesi olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı vermek ilk hedefimiz oldu. Edirne’den Kars’a Türkiye’nin 81 ilinde iş dünyasının sesi olan gazeteniz DÜNYA, dün olduğu gibi bundan sonra da Atatürk’ün izinde, kurucumuz Nezih Demirkent’in ilkelerine bağlı olarak her zaman üretenin, istihdam yaratanın yanında yer alacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun.

DÜNYA AİLESİ