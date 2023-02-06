Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'ye yola çıktılar

Son dakika gelişmesi: Türkiye deprem faciasını yaşıyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Adana olmak üzere pek çok ilden hissedildi. Yıkılan binalar oldu. Türkiye, dördüncü seviye alarm ilan etti. Saat 13.24'te Elbistan ilçesinde de 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor.

Depremin ardından birçok ülke, Türkiye'ye destek mesajı ve yardım gönderdi.

Almanya

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkenin sivil koruma biriminin Türk yetkilileriyle eş güdümlü olarak acil durum sığınakları ve su arıtma sistemleri bulunan kamp alanları sunacağını bildirdi.

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO'nun acil tıbbi müdahale ekiplerinin temel tıbbi müdahalede bulunmak üzere harekete geçtiğini bildirdi.

AB

Avrupa Komisyonu resmi açıklamasında, "Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan 10 arama ve kurtarma ekibi, ilk yardım çalışanlarına alanda destek vermek üzere hızlıca görevlendirildi. İtalya ve Macaristan da Türkiye'ye kurtarma ekiplerini göndermeyi teklif ettiler" denildi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Suriye'de 500'den fazla kişinin vefatına yol açan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede başsağlığı diledi ve "Gereken yardımı sunmaya hazırız" dedi.

Rusya'nın Suriye'deki geniş kapsamlı askeri faaliyetleri sürüyor.

Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı, 100 acil durum görevlisi taşıyan IL-76 uçaklarının gerektiği takdirde Türkiye'ye gönderilebileceğini açıkladı.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye bu akşam varacak 76 arama kurtarma uzmanı, dört arama köpeği ve kurtarma ekipmanları göndereceğini açıkladı.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Twitter paylaşımında, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve derhal yardım gönderecek" dedi.

Polonya

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kamiński Twitter paylaşımında, Türkiye'nin Polonya'nın yardımını kabul ettiğini belirterek, 76 itfaiye görevlisinin ve sekiz arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, "Dost Türkiye halkının yanındayız, gereken yardımı sunmaya hazırız" dedi.

Çin

Çin'in uluslararası insani yardım kurumu da Türkiye ve Suriye'ye, depremlerin ardından yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

İsrail

İsrail'in bazı bölgelerinde ve Filistin topraklarında da hissedilen depremin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'ye yardım gönderilmesi komutunu verdiğini söyledi.