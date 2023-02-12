Kahramanmaraş depremleri sonrası İstanbul'da düşündüren veri: Yüzde 70'i 2000 yılı öncesi

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremler tüm dünyada günlerdir bir numaralı gündem maddesi konumunda yer alıyor.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Kahramanmaraş depremlerinin “’Sıradaki biz miyiz?’ diye soran İstanbullular arasında büyük korkuya yol açtığını” yazdı. Deprem uzmanlarının, yıllardır İstanbul’da büyük bir deprem beklediğine dikkat çeken kanal, İstanbul’da yaşayan vatandaşların görüşlerine yer verdi.

İstanbullulara mikrofon uzattılar

İstanbul'da doğan ve büyüyen Ayşegül Rahvancı, yaklaşık 25 yıllık binada yaşadığını ve olası bir deprem nedeniyle büyük stres yaşadığını belirterek “Kiraları çok yüksek olduğu için daha yeni bir evde kalamam” dedi.

Beyoğlu'nda 50 yıldan eski bir apartmanda yaşayan Zeynep Urs da “Daha yeni bir eve taşınmayı düşünürdüm ama makul fiyatlara bir ev bulmak şu anda çok zor” ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de yaşayan Uğur Kumtaş ise yaşadığı binaya güvendiğini ancak depreme başka bir yerde yakalanmaktan korktuğunu anlattı.

Yapı stokuna dikkat çektiler

Al Jazeera, nüfusu 20 milyonu da aşan İstanbul’da yaşayan çok sayıda kişinin benzer bir korku içerisinde olduğunu, Kahramanmaraş depremleriyle birlikte kentte endişelerin daha da arttığını bildirdi.

Kanal; resmi verilere göre kentte 2000 yılı öncesinde inşa edilen 817 bin bina bulunduğunu, bunun kentteki yapı stokunun yüzde 70'i olduğunu aktardı.

Katar televizyonuna konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, İstanbul depreminin kesin olduğunu kaydederek “Deprem bugün yaşansa bizim için sürpriz olmaz” diye konuştu. Son depremlerde yeni binaların da yıkıldığına dikkat çeken Ersoy, “Türkiye'de inşaat sektöründe yolsuzluk o kadar yüksek ki birçok usulsüzlük yaşanıyor” ifadelerini kullandı.