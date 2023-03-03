Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.