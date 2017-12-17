ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Sakarya'da kahvehaneye ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kahvehaneye ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Teketaban Mahallesi'nde otomobille bir kahvehane önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, silahla ateş açarak uzaklaştı.

Saldırıda kahvehanede bulunan Onur T, Recep A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.