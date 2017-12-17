Kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

17 Aralık 2017

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, kahvehaneye ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Teketaban Mahallesi'nde otomobille bir kahvehane önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, silahla ateş açarak uzaklaştı.

Saldırıda kahvehanede bulunan Onur T, Recep A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA