Kaldırılan kurulların yetkileri devredildi

02 Ağustos 2018

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, bazı kanun ve kararnamelerle kalkınma planları, yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli yapılması, Sağlık Bakanlığı'nca kamu özel işbirliğiyle tesis yaptırılması, toplu konut kanunu ve KİT'ler, merkezi yönetim bütçesiyle ilgili Yüksek Planlama Kurulu'na yapılmış atıflar, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Politika kurullarına tevdi edildi.

Genelge kapsamında, ilgili kanun ve kararnamelerde Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'na yapılan atıflar; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na tevdi edildi.

Genelgeyle ayrıca; Finansal İstikrar Komitesi'ne yapılan atıfların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu'na yapılan atıfların Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na yapılan atıfların da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tevdi edilmesine karar verildi.