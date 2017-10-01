Kaldırımda yürüyen kadına saldıran şüpheli yakalandı
İstanbul Ataşehir'de yürürken çarpıştığı kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarpıştığı kişinin darbettiği A.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Hakan D'yi (24) gözaltına aldı.
Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Hakan D, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. çarpıştığı ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.
Kaynak: AA