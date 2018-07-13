Kalın: Bütçe, enflasyon ve yapısal reformlar öncelikler arasında

13 Temmuz 2018

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler." dedi.

Kalın, Kabine toplantısına ilişkin şöyle dedi:

"Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi."

İbrahim Kalın, "Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." dedi.

"İhracat odaklı büyüme noktasında yeni adımlar atılıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor." dedi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir."

"Yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

NATO sonuç bildirgesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO sonuç bildirgesine değinen kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur." dedi.

"FETÖ'nün dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ) Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"(FETÖ ile mücadele) Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) Hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir." dedi.

Kalın, kabine ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak."

Yeni kabine ilk kez toplandı