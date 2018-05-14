e-DÜNYA
23 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Kalın: İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir lekedir

Kalın: İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir lekedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail’in işgal altındaki Filistin'de şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir." dedi.

Kalın: İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir lekedir
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir." ifadesini kullandı. 

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur." paylaşımında bulundu.

Bozdağ: Katliamdan ABD yönetimi de sorumluBozdağ: Katliamdan ABD yönetimi de sorumlu

'ABD Ortadoğu'da arabuluculuk rolünü yitirmiştir''ABD Ortadoğu'da arabuluculuk rolünü yitirmiştir'

'Kudüs' protestosu: 41 ölü, en az 1700 yaralı'Kudüs' protestosu: 41 ölü, en az 1700 yaralı

 

Kaynak: AA

Son dakika İbrahim Kalın israil Filistin

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.