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'ABD Ortadoğu'da arabuluculuk rolünü yitirmiştir'

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir." dedi
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