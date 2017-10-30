Kamu çalışanlarına belge şartı kalktı

30 Ekim 2017

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, "15 Kasımdan itibaren kamu görevlileri yurt dışına çıkarken belge almak zorunda olmayacak" dedi.

IKBY'deki gayrimeşru referandum hakkında konuşan Bozdağ, "Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır." ifadesini kullandı.

'Partiden istifa etmesi kendi bireysel tercihidir'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifası hakkında değerlendirmede bulunan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir."