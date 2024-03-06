Kamu görevlilerin aylıklarında azalma yaşanacak

Işıkhan, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif Adana Tanıtım Programı"nda, çalışan ve üreten Adana'nın insanlarıyla, emektarlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evleri, iş yerleri ve binaları yeniden ayağa kaldırmaya başladıklarını anımsatan Işıkhan, afetten etkilenen şehirlerin, çalışma ve sosyal hayatını, ticaretini, ekonomisini yeniden güçlendirmeye, hareketlendirmeye başladıklarını anlattı.

Işlıkhan, kadın istihdamının üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların, sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri, 21 yıldır büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok önemsediği konular arasında yer almaktadır. Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde, kapasitesi ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Gerek milli mücadelede gerekse kalkınma mücadelemizde nasıl kadınların desteğiyle, fedakarlıklarıyla bugünlere geldiysek, Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda da yine en büyük destekçilerimiz Adana'nın emektar kadınları olacaktır."

Kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılamayacağını aktaran Işıkhan, kadınların emeğine, vizyonuna ve fikirlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Toplu sözleşme ikramiyesinin iptali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak memurların ve işçilerin haklarını korumanın ve geliştirmenin her zaman öncelikleri olduğunun altını çizen Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi memurlarımız, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. En son geçtiğimiz yıl 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'yle, memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında belirlenmişti. Buna göre, hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanmaktaydı. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İlgili düzenlemenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuran ve ödemenin iptaline neden olan CHP'dir. Bu iptal kararı ile ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir."

Işıkhan, CHP'nin daha önce de sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen toplu görüşme primini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"CHP zihniyetinin memurlarımızın, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmeyle kazandığı hakları iptal ettirmesi son derece anlaşılmaz bir tutumdur. Ama milletimiz CHP'nin bu tutumuna alışkındır. Daha önce öğrencilere verilen bursları iptal ettiren, memurların toplu görüşme primini iptal ettiren CHP, şimdi de emekçilerimizin kazanımı olan toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettirmiştir. Biz hükümet olarak gerek toplu sözleşmeler yoluyla, gerek diğer yasal düzenlemelerle memurlarımızın haklarını geliştirirken, CHP Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiriyor. Toplumdaki her kesimi 'istismar edilebilir' olarak gören, her şeye muhalif bu CHP zihniyeti maalesef hiç değişmiyor. Ama kamu görevlilerimiz müsterih olsun ve şunu iyi bilsin ki bugüne kadar nasıl emeğin ve emekçinin yanında olup, birçok kazanımı AK Parti hükümetleri döneminde sendikalarımızla birlikte elde ettiysek, bundan sonra da kamu görevlilerimizin yanında olacak, sendikalarımızın yanında olacak, emekçimizin yanında olacağız. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak da gerekli adımları atma noktasında üzerimize düşeni mutlaka yapacağımızı ifade etmek isterim."